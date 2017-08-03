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В Иркутской области трех судей поймали на мошеннической схеме возврата водительских прав

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области трех судей уличили в участии в мошеннической схеме по возврату водительских прав. Судья из Черемхово и Иркутска привлечены к дисциплинарной ответственности, третий судья - также из областной столицы - уволился по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий. «Мы очень плотно этим вопросом занялись, провели соответствующее обучение, обобщение и выявили схемы», - добавил В. Ляхницкий.

По его словам, суть схемы заключалась в организации «карусели». Дело о лишении нарушителя водительских прав поступало в один суд, затем по просьбе его представителя, например, под предлогом переезда, передавалось в другой, в третий, четвертый и так до тех пор, пока не истекал срок привлечения к ответственности.

На одном судебном участке у одного из судей из 75 поступивших материалов 72 были прекращены. Зачастую мировые судьи даже не удосуживались проверять достоверность сведений, указанных в материалах.

«Лавочка закрылась! Даже если кто-то и будет пытаться делать это вновь, то это будет простая потеря времени и денег. Между прочим, с этого года фальсификация доказательств по административному делу - уголовно-наказуемое деяние», - отметил председатель облсуда.

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2017-08-03 12:03:33




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