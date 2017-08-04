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Путин и мэр Черемхово обсудили перспективы сборной России на ЧМ-2018

Фото: Иванна Обухович
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Танхой. Сибирские новости - Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, пригласившим главу государства на 100-летие города. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная России примет участие в турнире на правах хозяйки.

Как сообщает РИА «Новости», президент получил неожиданное приглашение в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия, которое проходило в Танхое (Бурятия), В. Путин сам позвал В. Семенова поговорить, угостив чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея.

Выяснилось, что после торжественного собрания планируется выступление симфонического оркестра, а затем по площади пройдут сто пар молодоженов. Кроме того, запланированы спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу. Неожиданно глава государства поинтересовался у В. Семенова его мнением о том, как российская сборная будет играть на чемпионате мира.

«Честно? Плохо», - высказал свою точку зрения глава муниципального образования. Президент не согласился со своим гостем. «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?», - спросил В. Путин.

В ответ В. Семенов выразил мнение, что российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам президент. «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться», - сказал В. Путин, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.

В ходе беседы выяснилось, что кроме футбола, в Черемхово популярными видами спорта также являются дзюдо и бокс. Только залов для занятия дзюдо в муниципальном образовании порядка полутора десятков, отметил В. Семенов. Президент РФ попросил передать спортсменам привет и затем в ходе беседы подробнее расспросил гостя о состоянии дел в Черемхово.

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2017-08-04 10:51:23




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