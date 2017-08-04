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Коррекционная школа № 1 Иркутска получила грант президента РФ

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Проект коррекционной школы № 1 «Поверь! Я могу» признан победителем первого в 2017 году конкурса грантов президента РФ. Из Фонда президентских грантов будет направлено 498,3 млн руб. на создание центра дополнительного образования для воспитанников школы - детей с различными формами умственной отсталости и тяжелыми и множественными нарушениями развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

Как рассказала директор коррекционной школы Анастасия Лебедева, проект был разработан общественной благотворительной организацией «Перемена», созданной в 2014 году родителями учеников школы с участием педагогов образовательной организации.

В 2016 - 2017 учебном году в школе обучались 135 учеников, из них 39 человек - инвалиды. Центр дополнительного образования позволит создать в учреждении систему формирования у учащихся допрофессиональных навыков, способствующих их дальнейшей социальной и профессиональной реабилитации.

Так, грант направят на создание и оборудование в коррекционной школе мастерских деревообработки, растениеводства и флористики, художественного творчества, кабинетов конструирования и моделирования, домоводства и кулинарии, театральной и музыкальной мастерских.

Определять соответствующие направления образовательной деятельности детей, учитывать зону их ближайшего развития родители и педагоги будут вместе.

От Иркутской области на участие в конкурсе в этом году подавали заявки 101 общественная организация.

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2017-08-04 10:53:39




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