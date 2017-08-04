Вадим Семёнов: Я сегодня счастливый человек

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской …

Задержаны еще двое подростков, сбежавших из спецшколы в Тельме

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии, …

В. Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия ФПЦ «Охрана озера Байкал»

11:44 - Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о …

СУ СКР предъявило обвинение подростку, совершившему покушение на убийство 8-летней девочки

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Зиминскому району СУ СКР предъявил обвинение 15-летнему …

В одной из квартир Братска обнаружены тела двух женщин

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Братску регионального СУ СКР начал доследственную …

Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%

11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%. Цены на продовольственные …

В. Путин подумает, баллотироваться ли ему на выборах президента в 2018 году

11:08 - Танхой. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться …

В. Путин: важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала

11:02 - Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить увеличения …

Иркутская область намерена войти в федеральную программу по развитию медицинского туризма

10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области подало заявку для включения региона в пилотный …

Коррекционная школа № 1 Иркутска получила грант президента РФ

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Проект коррекционной школы № 1 «Поверь! Я могу» признан победителем …