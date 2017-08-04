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Иркутская область намерена войти в федеральную программу по развитию медицинского туризма

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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области подало заявку для включения региона в пилотный проект по развитию въездного медицинского туризма. Об этом на совещании с главными врачами сообщил министр здравоохранения Олег Ярошенко.

Соответствующее обращение за подписью заместителя председателя правительства области Валентины Вобликовой было направлено в адрес генерального директора страховой компании «ВТБ Страхование» - опорной компании для реализации проекта.

В заявку вошли Иркутская государственная областная детская клиническая больница, Иркутская областная клиническая больница, Областной онкологический диспансер, Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
Пилотный проект по развитию въездного медицинского туризма реализуется в формате государственно-частного партнерства.

Сейчас в Россию едут лечиться граждане Италии, Финляндии, Норвегии, Чехии, Австрии. Однако в рамках программы предполагается взаимодействовать с теми странами, где недостаточный уровень медицинского оборудования, наблюдается дефицит высококвалифицированной помощи, а также упрощен визовый режим с РФ. Учитываются и традиционно близкие отношения с Россией. Для Иркутской области в этом смысле интересны страны ближнего зарубежья, в частности, Таджикистан, Узбекистан, и Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китай, Вьетнам.

В нашем регионе есть врачи и медицинские организации, которые владеют исключительными видами медпомощи и имеют международный рейтинг. Кроме вошедших в заявку учреждений уникальными технологиями обладают Иркутская городская клиническая больница № 3, городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница и другие.

О. Ярошенко отметил, что развитие медицинского въездного туризма откроет новые перспективы для региона. Здесь трудятся уникальные врачи, но для того, чтобы к ним приехали лечиться пациенты из-за рубежа, необходим сервис и инфраструктура. На это и нацелена федеральная программа. Благодаря участию в ней Иркутская область сможет получить предсказуемый поток медицинских туристов и привлечь инвестиции для развития передовой высокотехнологичной качественной медицины.

Решение об участии Иркутской области в пилотном проекте было принято в июне нынешнего года. В региональном минздраве состоялось совещание под руководством министра со специалистами ведомства, главными врачами ведущих медицинских организаций региона и директором филиала ООО СК «ВТБ Страхование» в Иркутске. По итогам совещания министр поручил руководителям медицинских организаций подготовить информацию о врачах и имеющихся высоких технологиях для составления заявки на участие в федеральной программе.

Минздрав РФ рассматривает заявки в порядке их подачи. Для включения региона в проект принимается соответствующее постановление правительства. В настоящее время определены шесть принимающих регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Татарстан и Алтай.

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2017-08-04 10:59:00




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