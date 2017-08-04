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В. Путин: важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала

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Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экологическую систему Байкала. Об этом сообщается на сайте главы государства. В. Путин провел совещание, посвященное актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории. Мероприятие прошло в поселке Танхой в Бурятии.

По словам главы государства, особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями. Они напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит - создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов.

«Давайте обсудим все эти факторы, связанные с особым режимом охраны озера, и вместе определим оптимальные решения проблем экологии и социально-экономического развития байкальских территорий. При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала», - отметил В. Путин.

Это касается, по его словам, и туристической отрасли. «Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растет, до миллиона человек бывает на берегах Байкала за год. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы», - считает президент. Он отметил, что бесконтрольность «диких» туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоемах. А стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия - часто к игнорированию ими экологических норм.

«Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования эколого-ориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля. И в этой связи прошу Генеральную Прокуратуру проверить Байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности», - заявил президент. Ключевая роль здесь отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий.

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2017-08-04 11:02:52




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