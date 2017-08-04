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Вадим Семёнов: Я сегодня счастливый человек
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской …
Задержаны еще двое подростков, сбежавших из спецшколы в Тельме
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии, …
В. Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия ФПЦ «Охрана озера Байкал»
11:44 - Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о …
СУ СКР предъявило обвинение подростку, совершившему покушение на убийство 8-летней девочки
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Зиминскому району СУ СКР предъявил обвинение 15-летнему …
В одной из квартир Братска обнаружены тела двух женщин
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Братску регионального СУ СКР начал доследственную …
Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%
11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%. Цены на продовольственные …
В. Путин подумает, баллотироваться ли ему на выборах президента в 2018 году
11:08 - Танхой. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться …
В. Путин: важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала
11:02 - Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить увеличения …
Иркутская область намерена войти в федеральную программу по развитию медицинского туризма
10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области подало заявку для включения региона в пилотный …
Коррекционная школа № 1 Иркутска получила грант президента РФ
10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Проект коррекционной школы № 1 «Поверь! Я могу» признан победителем …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал рынок труда с начала года в Сибири, чтобы узнать, в каких отраслях специалисты могут рассчитывать на сравнительно больший доход, и какими интересными условиями работодатели готовы привлекать соискателей.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает сеть 4G-кинотеатров под открытым небом. До середины сентября жители Иркутска. Усолье-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска смогут бесплатно смотреть фильмы на LTE-скоростях Tele2.
Работники АО «Ангарскцемент» приняли участие в соревнованиях по летней рыбалке. Турнир, состоявшийся 29 июля на заливе Большой Калей, стал последним в программе VI общезаводской спартакиады.
Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009. Документ подтверждает выход предприятия на мировой рынок с продукцией для автомобильной промышленности.