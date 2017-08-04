Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 04.08.2017, 11:54
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.75 (+0.17)
EUR 71.95 (+0.27)
10 CNY 90.36 (+0.25)
Информер праздники сегодня

В. Путин подумает, баллотироваться ли ему на выборах президента в 2018 году

Версия для печати

Танхой. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться на следующих президентских выборах, сообщает РИА «Новости».

В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре. Напомним, мероприятие проходит в поселке Танхой в Бурятии.

«У нас к вам просьба - когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост», - сказал местный житель. «Хорошо, я подумаю, спасибо», - ответил на это В. Путин.

Ссылки по теме:

2017-08-04 11:08:21




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!