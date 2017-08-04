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Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%

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Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в июле в Иркутской области составила 0,2%.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,1%, сообщает Иркутскстат. Зафиксирован рост цен на отдельные фрукты и овощи: апельсины (на 23%), картофель (19%), морковь (11%), груши (6%), яблоки (3%), свеклу (2%). Подорожали сахар (на 8%), мороженое (3%), говядина, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, икра лососевых рыб и рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, соль, карамель, газированная вода (на 1 - 2%). В то же время стали дешевле свежие овощи: огурцы (на 35%), капуста белокочанная (25%), помидоры (11%), чеснок (9%), лук репчатый (3%), из фруктов: лимоны (9%), виноград и бананы (на 6%). На 1 - 2% снизились цены на колбасу вареную, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), сельдь соленую, крупы манную и гречневую, масло подсолнечное, сухофрукты.

Непродовольственные товары подешевели на 0,4%. В этой группе наблюдалось снижение цен на легковые автомобили отечественные новые (на 8%), джинсы мужские, туфли летние женские с верхом из искусственной кожи и детские (сандалеты), кроссовки для детей и взрослых, мыло туалетное, шампуни, подгузники детские, ковры шерстяные, полушерстяные, плиты бытовые, еврошифер, лопаты садовые (на 1 - 3%).

Одновременно зарегистрирован рост цен на мячи футбольные (на 5%), школьные тетради, альбомы для рисования (3%), карандаши чернографитные, школьные учебники, сорочки для мальчиков школьного возраста, женские осенние сапоги и модельные туфли с верхом из натуральной кожи, стеклянную посуду, электроутюги, землю для растений (на 2%). На 1 - 1,5% подорожали наборы мягкой мебели, триммеры электрические, мотоциклы без коляски, скутеры, флеш-накопители, сухие корма для животных, корригирующие очки, аппараты для измерения артериального давления, вата. Такое же повышение цен зафиксировано на ряд стройматериалов: доску обрезную, цемент тарированный, плитку керамическую, краски и эмали, линолеум, ламинат, обои бумажные, кирпич красный.

В сфере платных услуг зафиксирован рост потребительских цен и тарифов на 1,4%. С 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги: газоснабжение (на 7,6%, в т.ч. газ сжиженный в баллонах подорожал на 11,9%, сжиженный за м3 и сетевой - на 3,9%), отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (6%), услуги по снабжению электроэнергией (на 4,1%). Увеличилась стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (на 8,6%), содержания и ремонта жилья, проживания в гостинице, проезда в скорых фирменных поездах дальнего следования, шиномонтажа колес легкового автомобиля, услуг в сфере зарубежного туризма (на 1 - 2%).

В то же время подешевели авиабилеты (на 1,3%), прививки животным (0,6%), услуги в сфере внутреннего туризма (на 0,3%).

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2017-08-04 11:19:28




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