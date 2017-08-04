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В одной из квартир Братска обнаружены тела двух женщин

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Братску регионального СУ СКР начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) по факту обнаружения в квартире двух женских тел.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне днем в полицию поступило сообщение от жителей одного из домов по ул. Гагарина в Братске о том, что из соседней квартиры исходит трупный запах.

На месте происшествия следователями были обнаружены тела двух женщин с гнилостными изменениями: матери, 1945 года рождения, и дочери, 1975 года рождения. Установлено, что дочь являлась инвалидом детства I группы, нигде не работала. Со слов соседей, женщины вели затворнический образ жизни. Предварительно, смерть женщин наступила не менее 3 - 4 дней назад.

В настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-08-04 11:40:59




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