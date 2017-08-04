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СУ СКР предъявило обвинение подростку, совершившему покушение на убийство 8-летней девочки

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Зиминскому району СУ СКР предъявил обвинение 15-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего лица).

Напомним, 2 августа вечером в полицию поступило сообщение от фельдшера Зиминской городской больницы о том, что мать доставила в лечебное учреждение свою несовершеннолетнюю дочь с проникающими ножевыми ранениями.
Следователи установили, что накануне вечером молодой человек на пустыре по ул. Борцов Революции в городе Зима причинил несколько проникающих ножевых ранений 8-летней девочке, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сотрудниками полиции подросток был доставлен в отдел полиции.

В ходе допроса юноша признался в совершении преступления, но пояснить мотив своих преступных действий внятно не смог.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Следствие вышло с ходатайством в суд об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-08-04 11:42:20




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