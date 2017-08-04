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В. Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия ФПЦ «Охрана озера Байкал»

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Москва. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». Причем особое внимание, по его словам, необходимо обратить на эффективность и приоритеты расходования средств. Об этом сообщается на сайте главы государства. Напомним, В. Путин провел совещание, посвященное актуальным проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории. Мероприятие прошло в поселке Танхой в Бурятии.

По словам главы государства, ее реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твердых коммунальных отходов, создала базу для борьбы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений. За 2012 - 2016 годы выделено более 10 млрд руб., хотя предусматривалось гораздо больше. Напомним, 29 июля правительство министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что правительство РФ рассматривает вопрос двукратного увеличения объемов финансирования федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал». Кроме того, по его словам, в планах продлить действие федеральной целевой программы.

Кроме того, в своем выступлении В. Путин коснулся вопросов ликвидации последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на байкальской территории. Это, по его словам, требует особого внимания. «Для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых, сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Все это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов», - пояснил В. Путин.

Он отметил, что экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья. Причем Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек. Первая, требующая неотложных действий задача, - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий. «Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей», - заявил президент.

Одновременно с этим, по его словам, необходимо разобраться и с объектами, продолжающими работать на этой территории. Очистные сооружения большинства из них изношены, причем более 60% загрязненных стоков приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Нужно кардинально сокращать объемы сброса неочищенных вод в озеро, заявил В. Путин. И в этой связи вторая задача - интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Президент подчеркнул, что это ответственность регионов, которые могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе, на ФПЦ «Охрана озера Байкал».

Третья задача - обеспечить экологическое развитие Байкальской природной территории в целом. А это, прежде всего, по словам президента, гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы.

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2017-08-04 11:44:25




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