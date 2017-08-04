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Задержаны еще двое подростков, сбежавших из спецшколы в Тельме

Фото: ГУ МВД по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в районе одного из домов на улице Стопани, обратил внимание на группу молодых людей, которые вели себя вызывающе: громко кричали, выражались нецензурной лексикой. Кроме того, двое из них подходили под описание подростков, сбежавших накануне из спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей.

Увидев сотрудников Росгвардии, молодые люди попытались скрыться во дворах, однако полиция задержала подростков.
Как выяснилось, найденные молодые люди в возрасте 14 и 16 лет, действительно, оказались сбежавшими из специализированного учебного заведения, расположенного в поселке Тельма Усольского района.

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2017-08-04 11:47:17




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