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Вадим Семёнов: Я сегодня счастливый человек
Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семёнов не говорил с президентом России Владимиром Путиным о конфликте между мэрами и региональным правительством.
Напомним, 4 августа В. Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года с мэром Черемхово В. Семёновым, пригласившим главу государства на 100-летие города.
Такое неожиданное приглашение президент получил в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия В. Путин сам позвал В. Семёнова поговорить, угостив чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея
«Политическую ситуацию в регионе я не уполномочен с ним обсуждать. Я не говорил с ним об этом, мне это не интересно. Думаю, неправильно говорить о таком с президентом. И, наверное, нечестно. Так что, если кто-то думает, что я ему жаловался, то пусть успокоятся. Я только в целом ему рассказал, что я председатель Ассоциации, членами которой является большая часть муниципалитетов, о том, чем мы занимаемся», - сообщил В. Семёнов в беседе с «Сибирскими новостями».
По его словам, на встрече с президентом речь шла не только о футболе, но и о жизни Черемхово. «Я хоть и большой поклонник футбола, но говорили мы не только об этом. Я его пригласил в Черемхово: в этом году город отмечает 100-летие. Конечно, он человек занятой, не приедет. Я попросил хотя бы поздравить нас телеграммой. Говорили о дзюдо, боксе, Черемховском театре, о Гуркине», - добавил В. Семёнов.
Кроме того, по его словам, речь шла об экономике города. Глава государства расспрашивал мэра о социальных и спортивных объектах, об угольной промышленности. «Я очень рад этому разговору. Кто он и кто я? Я сегодня счастливый человек. Наш президент - очень грамотный человек. Он умеет слушать и слушать. Очень внимательно выслушивает то, о чем с ним говорят. Я благодарен этой встрече», - заключил В. Семёнов.
Между мэрами и правительством в конце июля по новой вспыхнул конфликт. В Ассоциации муниципальных образований Иркутской области заявили о срыве конструктивного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления. В этом они обвинили заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Дмитрия Чернышева.
В связи с этим члены Ассоциации обратились к председателю Законодательного Собрания Сергею Брилке. Его просят взять под личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми региональными органами власти, а также дать оценку действиям представителей правительства по дестабилизации работы Ассоциации и отдельных ее членов.
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2017-08-04 11:54:24
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