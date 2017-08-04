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ОНФ взял на контроль устранение недостатков в домах для переселенцев в Жигалово
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Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Иркутской области обратились в прокуратуру области и в региональное Следственное управление СКР с просьбой проверить правомерность принятия домов для расселения из аварийного жилья в поселке Жигалово с многочисленными недоделками.
ОНФ также направило обращения в министерство строительства, дорожного хозяйства области и в администрацию Жигаловского муниципального образования с просьбой составить «дорожные карты» по устранению выявленных недостатков и принять меры по качественной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Устранение недостатков в проблемных домах активисты ОНФ взяли под общественный контроль.
«В адрес регионального отделения ОНФ поступил ряд обращений от жителей поселка Жигалово с жалобами на качество домов, возведенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали местные жители, эти дома имеют серьезные недостатки и во многом не соответствуют проектной документации», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов.
По его словам, граждане пожаловались на отсутствие или неисправность системы вентиляции в санузлах и на кухнях, установку одного счетчика на несколько квартир. Нарекания жильцов вызвала и замена заводских отопительных котлов на печи, которые в ряде случаев оказались неисправными. Заселившись в новые дома, переселенцы обнаружили неработающую сантехнику, отсутствие водонагревателей.
«Стены домов оказались не утепленными. Здания сдавались зимой без наружного утепления стен, без внешней обшивки, и, несмотря на обращения жителей в местную администрацию и в региональный минстрой, допущенные недоделки долгое время не устранялись. По словам жителей, в настоящее время утепление производится при помощи сырых досок, пораженных гнилью», - сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Внутри квартир также имеются значительные недостатки. Так, в доме 12 на улице Слободской техническим заданием было предусмотрено наличие мойки, ванны или душевой кабины. Но по факту жильцы увидели душевой поддон со шторкой, при этом санузел был отгорожен от квартиры ширмой, а не стеной, что является нарушением технического задания, предусматривающего обособленное помещение. «Все проблемные дома построены одним подрядчиком, освоившим в Жигалово свыше 65 млн руб. бюджетных средств в рамках реализации программы расселения аварийного жилья. Мы считаем необходимым выяснить, насколько законно подписание актов выполненных работ муниципалитетом, а также оплата за невыполненные объемы работ. К сожалению, это не первый случай. Ранее активисты ОНФ выявили факты возведения некачественных домов в поселках Магистральном, Улькане, Казачинском, Баклашах, Усть-Куте», - отметил А. Стрельцов.
До завершения программы по расселению из аварийного жилья остался месяц, и необходимо сделать все возможное, чтобы допущенные строительные недоделки в «новых аварийных» домах были устранены, уверены общественники.
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2017-08-04 11:57:30
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