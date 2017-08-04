Александр Битаров все же уходит в отставку

Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Александр Битаров все же уходит в отставку. Сегодня - 4 августа - его последний рабочий день в этой должности.



Как сообщил «Сибирским новостям» источник, близкий к "Серому дому", этот вопрос был решен еще в начале лета. В связи с отставкой А. Битарова эту должность займет заместитель председателя правительства Руслан Болотов.



При этом в пресс-службе правительства региона информацию об уходе А. Битарова не подтверждают. «У меня нет информации по этому поводу. Никакого заявления от него (А. Битарова - прим. ред.) не поступало», - сообщила в беседе с «Сибновостями» начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.



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2017-08-04 12:02:25