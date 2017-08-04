Иркутские школы начали оборудовать подъемниками для колясочников

Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016 - 2019 годы» пять общеобразовательных учреждений оборудуют механическими подъемниками для инвалидов колясочников. Новые приспособления для безбарьерного доступа в здания уже установили в школах №№ 4, 65, 76, до конца августа подъемники установят в гимназии № 3 и школе № 67. Качество выполненных работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.



По информации председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, всего в рамках реализации программы в 2017 году 10 общеобразовательных учреждений и два детских сада будут приспособлены к нуждам инвалидов. В зависимости от условий здания оборудуют устройствами подъемника или пандусами, обустраивают санузлы и столовые, кроме этого в помещениях расширяют дверные проемы. На эти цели из городского бюджета выделено более 9 млн руб. В 2016 году условия для детей с ограниченными возможностями были созданы в пяти школах и одном детском саду.



"Необходимо обеспечить комфортное пребывание таких детей в школах и садах, чтобы они не чувствовали дискомфорт, на общих основаниях получали образование в кругу своих сверстников", - отметил Д. Бердников.



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2017-08-04 12:10:28