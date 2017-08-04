Вадим Семёнов попросил президента посодействовать в создании ТОР в Черемхово

Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин поручит министерству экономического развития РФ рассмотреть возможность создания в Черемхово территории опережающего экономического развития (ТОР). Об этом в беседе с «Сибирскими новостями» сообщил мэр города Вадим Семенов.



«Я хотел сказать об этом президенту, но он сам поднял этот вопрос. Он знает, что Черемхово - это моногород. Спросил, зачем нам ТОР, что нам это даст? Конечно, я ему ответил, что в первую очередь, это рабочие места, которые нам очень нужны. Президент сказал, что поручит минэкономразвития рассмотреть этот вопрос», - добавил В. Семёнов.



Напомним, 4 августа В. Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года с мэром Черемхово В. Семеновым, пригласившим главу государства на 100-летие города.

Президент получил неожиданное приглашение в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия В. Путин сам позвал В. Семенова поговорить, угостив чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея.



Не так давно, 15 мая, на совещании в Иркутске по вопросам ликвидации последствий природных пожаров и паводков в регионах России мэр Саянска Олег Боровский, также воспользовавшись случаем, обратился к В. Путину с просьбой оказать содействие в создании территории опережающего развития в городе. Мэр подчеркнул, что «это крайне необходимо для дальнейшего развития города». «Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор Иркутской области - прим. ред.) пускай подпишет такую бумажку и передаст, в рабочем порядке посмотрим», - ответил В. Путин.



Отметим, что начиная с 2018 года, территории опережающего развития можно будет создавать повсеместно. В настоящее время территории опережающего развития могут быть созданы только в моногородах, а также на Дальнем Востоке. В Иркутской области ТОР создана только в Усолье-Сибирском. На этот статус также претендует Байкальск. Всего в регионе восемь моногородов: Усолье-Сибирское, Байкальск, Саянск, Шелехов, Железногорск-Илимский, Тулун, Черемхово и Усть-Илимск.



Ссылки по теме:



2017-08-04 12:12:55