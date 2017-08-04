Продажа билетов на Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 7 августа

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в двенадцатый раз с 6 по 17 сентября на сцене Музыкального театр им. Н. М. Загурского и Филармонии.



«В этом году фестиваль знаменателен еще и тем, что он совпал с днем рождения святителя Иннокентия. Поэтому 7 сентября мы посвятим концерт под руководством дирижера Юрия Темирканова юбилею святителя - это одна из особенностей фестиваля в этом году», - прокомментировала министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.



Откроет фестиваль Денис Мацуев Вторым концертом для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова с Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под руководством дирижера Ю. Темирканова.



«Хочется отметить, что Иркутск - это единственный город в стране, куда приезжает Санкт-Петербургский оркестр», - добавила директор Иркутского Музыкального театра им. Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.



Еще одной звездой фестиваля станет всемирно известный австрийский скрипач Юлиан Рахлин, который вместе с оркестром Ю. Темирканова сыграет концерт Шостаковича.



В этом году к фестивалю вновь присоединится дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы», с которыми Ю. Рахлин и Д. Мацуев исполнят произведения Моцарта.



Традиционный благотворительный концерт в этом году посвятят одаренным детям. Все вырученные средства с аукциона в рамках фестиваля пойдут на приобретение музыкальных инструментов для одаренных детей.



Концерты в Филармонии начнутся 10 сентября с выступления заслуженного артиста России, скрипача Графа Муржа. Он исполнит 24 каприса для скрипки Никколо Паганини.



Джазовую программу в Филармонии откроет джазовый пианист Даниил Крамер.



Театральную часть представит арт-проект музыкальный спектакль «Неизвестный друг: Бунин» в интерпретации народной артистки РФ, актрисы Ксении Раппопорт. Музыкальную часть исполнит пианистка Полина Осетинская.



Балет танцуют примы-балерины Мариинского театра и ведущие солисты Большого Театра.



С оперой выступят Василий Ладюк и Пелагея Куренная, Ирина Шишкова.



Также состоится гала-концерт победителей международного конкурса-фестиваля Astana Piano Passion и Grand Piano Competition c Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.



Испанский гитарист-фламенкист Карлос Пиньяну сыграет вместе с представителем классической гитары Дмитрием Илларионовым.



Заключительные концерты проведет оркестр Республики Татарстан под управлением дирижера Александра Сладковского. Закроет фестиваль Д. Мацуев мировой премьерой - пианист впервые исполнит Четвертый концерт С. В. Рахманинова для фортепиано с оркестром.



Также Д. Мацуев даст концерт в Братске 11 сентября.



Бюджет фестиваля в этом году составит 50 млн руб. Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» начнется в понедельник в кассах Музыкального театра. Стоимость билетов от 500 руб. до 6 тыс. руб.



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2017-08-04 12:17:06