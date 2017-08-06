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Детские сады в Братске проверяют на готовность к новому учебному году

Фото: ВСЖД
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Братск. Сибирские новости - В пятницу в Братске комиссия, которую возглавляет заместитель мэра города по социальным вопросам Марина Зубакова, приступила к приемке муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году 2017 - 2018. К 11 августа проверка будет проведена во всех детских садах города, на сегодня их 61.

В состав комиссии входят представители администрации города, правоохранительных органов, «Центра ГО и ЧС г. Братска», детской городской больницы, территориального отдела Государственного пожарного надзора и профсоюза работников образования.

К приемке у учреждений должны быть разработаны планы мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий гражданской обороны, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательных учреждений, созданы безопасные условия пребывания детей на территории МДОУ. Комиссия проверит и состояние материально-технического обеспечения и наличия нормативно-правовой документации.

По данным департамента образования, каждым руководителем МДОУ еще в мае 2017 года был разработан «План подготовки МДОУ к новому учебному году», включающий весь перечень необходимых мероприятий. Администрация Братска на выполнение работ направила 40 млн руб. В каждом детском саду выполнен текущий ремонт, подготовлены отопительные системы, благоустроены территории. В ряде учреждений выполнен ремонт ограждений и малых форм, установлены новые окна, в рамках мероприятий по обеспечению безопасности смонтированы камеры видеонаблюдения и домофоны. В течение сезона ход выполнения и качество работ неоднократно проверяла М. Зубакова. Она провела несколько выездных совещаний в детских садах.

Всего в этом году сады будут посещать 15,66 тыс. маленьких братчан. Процесс доукомплектования продолжится до 1 сентября. Планируется определить в сад еще около 100 детей от двух до восьми лет ( с учетом перевода из одного ДОУ в другое). Таким образом, в очереди останутся около 500 ребятишек в возрасте о полутора до трех лет.

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2017-08-06 17:14:33




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