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В пожаре на территории колонии-поселения в Усть-Куте никто не пострадал

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Иркутск. Сибирские новости - Ранним утром в субботу произошел пожар на территории цеха лесопиления колонии-поселения № 20 Усть-Кута. На момент возгорания в цехе людей не было. Экстренной эвакуации осужденных не потребовалось, горевшее здание расположено в нескольких километрах от общежитий колонии, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

В ликвидации пожара задействованы шесть единиц пожарной техники КП-20 и пожарной части МЧС. В 8:00 огонь был локализован, жертв и пострадавших нет.

Для установления материального ущерба и причин возгорания на место происшествия выехала оперативная группа от Главного управления ФСИН России по Иркутской области.

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2017-08-06 17:20:12




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