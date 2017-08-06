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Налогоплательщики в Иркутской области принесли в федеральный бюджет 88 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии в федеральный бюджет от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, поступило 88 млрд руб. Объем мобилизации платежей более чем на 38 млрд руб. или в 1,8 раза превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

В структуре доходов федерального бюджета 60% приходится на налог на добычу полезных ископаемых - 53 млрд руб. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 25 млрд руб или в 1,9 раз выше уровня января - июня 2016 года. Рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, положительной динамикой мировых цен на нефть, а также увеличением расчетного коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства нефти. Об этом сообщает региональное УФНС.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, обеспечено почти 32% доходов федерального бюджета (или 28 млрд руб). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 8 млрд руб. или в 1,4 раза, что обусловлено ростом мобилизации платежей (на 10 млрд руб.). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли на 2 млрд руб.

Акцизов на нефтепродукты в январе - июне поступило около 4 млрд руб.

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2017-08-06 17:25:07




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