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Движение по улице Кирпичной в Иркутске временно ограничат
17:28 - Иркутск. Сибирские новости - Движение автотранспорта по улице Кирпичой в районе пересечения с улицей …
Налогоплательщики в Иркутской области принесли в федеральный бюджет 88 млрд рублей
17:25 - Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии в федеральный бюджет от налогоплательщиков, территориально …
В пожаре на территории колонии-поселения в Усть-Куте никто не пострадал
17:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ранним утром в субботу произошел пожар на территории цеха лесопиления колонии-поселения …
Детские сады в Братске проверяют на готовность к новому учебному году
17:14 - Братск. Сибирские новости - В пятницу в Братске комиссия, которую возглавляет заместитель мэра города …
Продажа билетов на Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 7 августа
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет …
Вадим Семёнов попросил президента посодействовать в создании ТОР в Черемхово
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин поручит министерству экономического развития …
Иркутские школы начали оборудовать подъемниками для колясочников
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов …
Александр Битаров все же уходит в отставку
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области …
ОНФ взял на контроль устранение недостатков в домах для переселенцев в Жигалово
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) …
Вадим Семёнов: Я сегодня счастливый человек
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал рынок труда с начала года в Сибири, чтобы узнать, в каких отраслях специалисты могут рассчитывать на сравнительно больший доход, и какими интересными условиями работодатели готовы привлекать соискателей.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает сеть 4G-кинотеатров под открытым небом. До середины сентября жители Иркутска. Усолье-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска смогут бесплатно смотреть фильмы на LTE-скоростях Tele2.
Работники АО «Ангарскцемент» приняли участие в соревнованиях по летней рыбалке. Турнир, состоявшийся 29 июля на заливе Большой Калей, стал последним в программе VI общезаводской спартакиады.
Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009. Документ подтверждает выход предприятия на мировой рынок с продукцией для автомобильной промышленности.