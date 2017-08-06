Движение по улице Кирпичной в Иркутске временно ограничат

17:28 - Иркутск. Сибирские новости - Движение автотранспорта по улице Кирпичой в районе пересечения с улицей …

Налогоплательщики в Иркутской области принесли в федеральный бюджет 88 млрд рублей

17:25 - Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии в федеральный бюджет от налогоплательщиков, территориально …

В пожаре на территории колонии-поселения в Усть-Куте никто не пострадал

17:20 - Иркутск. Сибирские новости - Ранним утром в субботу произошел пожар на территории цеха лесопиления колонии-поселения …

Детские сады в Братске проверяют на готовность к новому учебному году

17:14 - Братск. Сибирские новости - В пятницу в Братске комиссия, которую возглавляет заместитель мэра города …

Продажа билетов на Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 7 августа

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет …

Вадим Семёнов попросил президента посодействовать в создании ТОР в Черемхово

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин поручит министерству экономического развития …

Иркутские школы начали оборудовать подъемниками для колясочников

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов …

Александр Битаров все же уходит в отставку

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области …

ОНФ взял на контроль устранение недостатков в домах для переселенцев в Жигалово

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) …

Вадим Семёнов: Я сегодня счастливый человек

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской …