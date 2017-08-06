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Движение по улице Кирпичной в Иркутске временно ограничат

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Иркутск. Сибирские новости - Движение автотранспорта по улице Кирпичой в районе пересечения с улицей Арктической будет ограничено с 08:00 10 августа до 24:00 29 августа.

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2017-08-06 17:28:02




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