В Иркутске детский контактный зоопарк расширился до зоосада

Иркутск. Сибирские новости - Иркутский детский контактный зоопарк повысил свой уровень и стал зоосадом. Об этом «Сибирским новостям» сообщил директор иркутского зоосада Иван Сизых.



По его словам, организация уже давно планировала сменить название и формат работы. «У нас сложился коллектив, свое понимание работы. Экзотических животных стало намного больше. Сейчас у нас и эму, и дикобразы, верблюд и много разных редких видов птиц. Во многом мы уже были далеко не детским зоопарком, да и работа наша выходила за рамки работы обычного зоопарка. И вот, наконец, мы стали зоосадом, чему очень рады», - поделился И. Сизых.



Помимо привычной выставки животных, иркутский зоосад также организует зоотерапию или «animaltherapy» - особое направление психотерапии, когда определенное животное влияет на нервную систему человека, приводит ее в норму. «Мы уже давно практикуем зоотерапию - 6 - 8 видов животных вместе со специалистами выезжают в детские дома или дома престарелых. Животные оказывают необходимое лечение всем нуждающимся», - прокомментировал И. Сизых.



Формат работы остался прежним - посетители могут покормить животных (за исключением хищников) приобретенным в зоопарке кормом, а также погладить, подержать на руках некоторых питомцев в присутствии и с разрешения экскурсовода. Значительно расширилась экспозиция зоосада - с момента открытия в июне 2013 года количество видов животных увеличилось с 8 до 70, а количество особей - с 35 до 470.



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2017-08-07 08:26:20