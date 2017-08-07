Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира по национальной борьбе

Иркутск. Сибирские новости - Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира по национальной борьбе памяти мастера спорта по вольной борьбе Михаила Елбаскина. Соревнования прошли в бухте «Сохтор» Ольхонского района и собрали более 150 участников из Иркутской области и Республики Бурятия.



В абсолютной весовой категории среди мужчин победителем стал Алдар Хамаев из Осинского района. В «абсолютке» у юношей удача была на стороне Константина Топшиноева из Боханского района.ъ



Константин Топшиноев в своей весовой категории 70 кг также завоевал золотую медаль. В категории 45 кг у юношей первое место занял Андрей Тапхаров их Боханского района. Артем Бунаев из Ольхонского района стал чемпионом в весе 50 кг. Первое место в весовой категории 60 кг занял Владислав Замбылов из Эхирит-Булагатского района. В весе свыше 70 кг «золото» у Валерия Монхороева из Осинского района. Среди мужчин победителями в своих весовых категориях стали: Дмитрий Зунтоев (60 кг, Иркутск), Алексей Раднаев (72 кг, Бурятия), Юрий Иванов (84 кг, Иркутск) и Батор Цыренов (свыше 84 кг, Бурятия).



«Хочу сказать большое спасибо всем участникам турнира, организаторам - мэрии Ольхонского района, федерации национальной борьбы Иркутской области. Ведь значение турнира памяти Михаила Елбаскина невозможно переоценить, это площадка для развития национальных видов спорта, здорового образа жизни и укрепления связей между регионами. Правительство Иркутской области уделяет большое внимание спорту в целом, вольной и национальной борьбе, в частности. И в следующий раз мы постараемся приложить все усилия, чтобы турнир памяти Михаила Елбаскина расширил свою географию и повысил свой статус», - отметила заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского бурятского округа Марина Иванова.



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2017-08-07 10:21:15