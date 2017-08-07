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Сэкономленные средства «Народных инициатив» в Тайшете направят на ремонт дорог

Фото: Иванна Обухович
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Тайшет. Сибирские новости - В Тайшете сэкономленные средства «Народных инициатив» пойдут на ремонт городских дорог. Экономия составила 1 млн руб.

В проект дополнительного перечня народных инициатив включили строительство тротуара в деревянном исполнении по улице Тимирязева на участке от улицы Октябрьской до дома 74, ремонт участка тротуара в асфальтобетонном исполнении по нечетной стороне улицы Гагарина на участке от перекрёстка с улицей 8 Марта до перекрёстка с улицей Зои Космодемьянской. Ремонт участков внутриквартальной автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по улице Терешковой вдоль домов 2, 4 и 6.

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2017-08-07 10:29:42




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