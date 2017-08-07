В Иркутске начался ремонт Иерусалимской лестницы

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к ремонту Иерусалимской лестницы в рамках реализации …

В Братске завершено расследование заказного убийства предпринимателя

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора …

Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному году в Иркутской области завершится до 20 августа

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Приемка детских образовательных учреждений Иркутской области к новому учебному …

Иркутский район станет пилотной территорией региона по организации доступа инвалидов на избирательные участки

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский район определен одной из пилотных территорий региона в реализации …

Жителей Иркутской области и Бурятии приглашают спланировать будущее Байкальского региона

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - С 7 по 10 сентября на берегу пролива Малое Море на Байкале расположится …

Всероссийская акция «Сохраним Байкал» на Ольхоне пройдет 9 августа

11:08 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Сохраним Байкал» пройдет на территории …

Свидетельства на покупку нового жилья получили 133 семьи из Бубновки

10:55 - Иркутск. Сибирские новости - Свидетельства на денежные выплаты для приобретения жилого помещения получили …

Сэкономленные средства «Народных инициатив» в Тайшете направят на ремонт дорог

10:29 - Тайшет. Сибирские новости - В Тайшете сэкономленные средства «Народных инициатив» пойдут …

Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира по национальной борьбе

10:21 - Иркутск. Сибирские новости - Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира …

В Иркутске детский контактный зоопарк расширился до зоосада

08:26 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский детский контактный зоопарк повысил свой уровень и стал зоосадом. …