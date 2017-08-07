Свидетельства на покупку нового жилья получили 133 семьи из Бубновки

Иркутск. Сибирские новости - Свидетельства на денежные выплаты для приобретения жилого помещения получили 133 семьи из поселка Бубновка, которые пострадали во время пожара в апреле 2017 года. Из 133 свидетельств 30 выданы людям, дома которых не пострадали во время пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Выдача свидетельств происходит на основании решения министерства экономического развития РФ о ликвидации населенного пункта Бубновка. Это позволило рассматривать вопрос о предоставлении всем жителям поселка единовременных социальных выплат на приобретение жилья.



Всего в населенном пункте проживали 246 семей - 587 человек. На ранее выданные сертификаты же заключены 16 договоров купли-продажи, которые предоставлены для регистрации жилых помещений, оплачено четыре договора. В настоящее время семьи начали переезжать в новые квартиры. На обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн руб.



Отмечается, что 6 августа прошла встреча министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова с жителями поселка, где обсуждались все проблемные вопросы, разъяснялись все требования, предъявляемые к пакету необходимых документов для получения свидетельств. В настоящее время люди выбирают помещения, которые они хотят приобрести.



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2017-08-07 10:55:03