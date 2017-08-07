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Всероссийская акция «Сохраним Байкал» на Ольхоне пройдет 9 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Сохраним Байкал» пройдет на территории острова Ольхон 9 августа.

Планируется провести сбор и вывоз на переработку ТБО с прибрежной и лесной зоны, установить информационные щиты с правилами поведения на территории ООПТ на русском, английском и китайском языках. Запланирована масштабная работа с местным населением, представителями малого бизнеса и туристами по продвижению и популяризации общественного контроля и мониторинга прибрежной территории, селективного сбора мусора для дальнейшей переработки.

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2017-08-07 11:08:04




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