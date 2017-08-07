Жителей Иркутской области и Бурятии приглашают спланировать будущее Байкальского региона

Иркутск. Сибирские новости - С 7 по 10 сентября на берегу пролива Малое Море на Байкале расположится Форсайт-Кэмп. Его участники - ведущие российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, деятели науки, бизнеса и общественных организаций - спроектируют образ будущего Байкальского региона до 2035 года, а также разработают дорожные карты по претворению планов в жизнь.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа мероприятия основывается на методике RapidForesight - интеллектуальной технологии совместного проектирования будущего и договоренности о его реализации. «Совместно с профессиональными экспертами мы попытаемся заглянуть в будущее и, исходя из этого, определить решения, которые необходимо принимать уже сейчас, - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Нам необходимо выработать действенный формат коллективной коммуникации между предпринимателями, представителями власти, институтами развития, экспертами, учеными, в ходе которого определятся стратегические направления, новые технологии, сценарии и проекты, способные принести прорывные результаты в экономике и социальной сфере».



По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, проведенный в регионе Форсайт станет одним из инструментов и дополнительным механизмом для определения приоритетных направлений экономики, которые помогут сформировать план мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года.



В соответствии с этой методикой, участники делятся на тематические рабочие группы. На Байкальском Форсайте это будут: индустрия здоровья, лекарственное растениеводство, фармацевтика, агробиотехнологии, индустрия питания, индустрия красоты, туризм, образование и наука, экология и эко-скиллс, культурная идентичность, среда обитания, цифровая экономика. Главная цель Форсайт-Кэмпа - сформировать образ будущего Байкальского региона с опорой на внутренние ресурсы региона и его уникальные особенности.



«Сначала вместе мы выработаем образ будущего территории, который мы бы хотели воплотить в жизнь. Затем разработаем конкретные дорожные карты в различных отраслях, как мы будем поэтапно двигаться к этому будущему. Более того, в рамках кэмпа мы сформируем команды, которые будут эти дорожные карты реализовывать, а также пропишем роль каждого из ее участников. Мы призываем всех, кто обладает экспертными знаниями и желанием внести свой вклад в проектирование будущего Байкальского региона, присоединиться», - пояснил лидер проекта, председатель делового клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. Для участия в Форсайт-Кэмпе необходимо пройти регистрацию до 12 августа включительно на платформе leader-id.ru.



2017-08-07 11:42:43