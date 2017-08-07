Иркутский район станет пилотной территорией региона по организации доступа инвалидов на избирательные участки

Иркутск. Сибирские новости - Иркутский район определен одной из пилотных территорий региона в реализации проекта ЦИК России «Дорога на избирательный участок». Проект предполагает обеспечение свободного и комфортного доступа на избирательные участки людей с ограниченными возможностями здоровья в период проведения муниципальных выборов. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



Организаторы выборов должны обеспечить возможность голосовать на избирательных участках инвалидам по слуху, инвалидам по зрению, а также людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.



Помещения для голосования должны быть оборудованы на первом этаже. При отсутствии такой возможности, помещения должны быть оборудованы специальными подъемниками. На каждое здание, в котором будет проходить голосование, должен быть оформлен паспорт доступности. Кроме того, заранее должны быть подготовлены паспорта маршрута избирателей, в которых будут прописаны пути перемещения инвалидов от их домов до избирательных участков и обратно. Паспорта доступности и паспорта маршрутов избирателей будут размещены в открытом доступе в сети Интернет.



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2017-08-07 11:59:14