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В Иркутске начался ремонт Иерусалимской лестницы
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к ремонту Иерусалимской лестницы в рамках реализации …
В Братске завершено расследование заказного убийства предпринимателя
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора …
Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному году в Иркутской области завершится до 20 августа
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Приемка детских образовательных учреждений Иркутской области к новому учебному …
Иркутский район станет пилотной территорией региона по организации доступа инвалидов на избирательные участки
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский район определен одной из пилотных территорий региона в реализации …
Жителей Иркутской области и Бурятии приглашают спланировать будущее Байкальского региона
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - С 7 по 10 сентября на берегу пролива Малое Море на Байкале расположится …
Всероссийская акция «Сохраним Байкал» на Ольхоне пройдет 9 августа
11:08 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийская акция «Сохраним Байкал» пройдет на территории …
Свидетельства на покупку нового жилья получили 133 семьи из Бубновки
10:55 - Иркутск. Сибирские новости - Свидетельства на денежные выплаты для приобретения жилого помещения получили …
Сэкономленные средства «Народных инициатив» в Тайшете направят на ремонт дорог
10:29 - Тайшет. Сибирские новости - В Тайшете сэкономленные средства «Народных инициатив» пойдут …
Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира по национальной борьбе
10:21 - Иркутск. Сибирские новости - Борцы Иркутской области стали абсолютными чемпионами межрегионального турнира …
В Иркутске детский контактный зоопарк расширился до зоосада
08:26 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский детский контактный зоопарк повысил свой уровень и стал зоосадом. …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 8 августа переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, во второй половине дня в западных и северо-западных районах и ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным интернет-рекрутмента HeadHunter в Иркутске 29% вакансий для специалистов без опыта работы.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает сеть 4G-кинотеатров под открытым небом. До середины сентября жители Иркутска. Усолье-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска смогут бесплатно смотреть фильмы на LTE-скоростях Tele2.
Работники АО «Ангарскцемент» приняли участие в соревнованиях по летней рыбалке. Турнир, состоявшийся 29 июля на заливе Большой Калей, стал последним в программе VI общезаводской спартакиады.
Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009. Документ подтверждает выход предприятия на мировой рынок с продукцией для автомобильной промышленности.