Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному году в Иркутской области завершится до 20 августа

Иркутск. Сибирские новости - Приемка детских образовательных учреждений Иркутской области к новому учебному году должна завершиться до 20 августа. В список организаций, которые будут приниматься комиссиями, вошли учреждения не только системы образования, но и молодежные, культуры и спорта. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова.



В настоящее время, по ее словам, приемка учреждений образования к новому учебному году идет полным ходом. Многие замечания по результатам проверок контрольных органов не требуют серьезного финансирования, например, отслоение отделочной плитки, ликвидация протечек на потолках и стенах. В. Вобликова обратила внимание на необходимость личного контроля за готовностью образовательных организаций к новому учебному году на всех уровнях управления.



В. Вобликова напомнила, что на капитальный ремонт муниципальных и областных образовательных организаций из бюджета региона было выделено более 787 млн руб. Проводится капитальный ремонт в 30 муниципальных школах и 11 детских садах, 24 государственных школах, 29 государственных организациях профессионального образования. Кроме того, для проведения капитальных, текущих и косметических ремонтов, противопожарных и антитеррористических мероприятий из бюджетов всех уровней направлено в общей сложности более 1 млрд руб.



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2017-08-07 12:09:48