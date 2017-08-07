В Братске завершено расследование заказного убийства предпринимателя

Иркутск. Сибирские новости - В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и трех исполнителей заказного убийства предпринимателя в мае 2016 года. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в организации убийства, совершенного группой лиц по найму, а также в убийстве, совершенном группой лиц по найму.



Следствием установлено, что в 2016 году организатор и неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на убийство местного предпринимателя. Мотивом преступления стали ранее возникшие личные неприязненные отношения, сложившиеся между организатором и неустановленным следствием лицом, с одной стороны, и предпринимателем - с другой.



За денежное вознаграждение были привлечены лица, которые на протяжении нескольких месяцев осуществляли слежку за потерпевшим, с целью выяснения распорядка дня последнего и определения наиболее удобного места и времени для совершения убийства. 20 мая 2016 года утром два исполнителя дождались, когда предприниматель выйдет из подъезда своего дома, напали на потерпевшего и нанесли ему множественные удары ножом в грудь и живот, а также выстрелили в него из обреза ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ожидал третий соучастник. В течение нескольких дней исполнители данного убийства и один из заказчиков были задержаны.



В отношении другого заказчика расследование уголовного дела будет продолжено после установления места нахождения данного лица.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. «Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы, сроком от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.



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2017-08-07 12:14:45