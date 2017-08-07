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В Иркутске начался ремонт Иерусалимской лестницы

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к ремонту Иерусалимской лестницы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольга Иванова.

К благоустройству общественного пространства начали готовиться в ходе реализации проекта «Иркутские кварталы» в 2016 году. За это время была подготовлена проектно-сметная документация, проведены обсуждения по определению оптимального варианта проектного решения по ремонту объекта.

"До средины октября планируется выполнить ремонт лестницы, благоустроить верхнюю и нижнюю площадки, провести озеленение, оборудовать освещение", - отметила Ольга Иванова.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» уже ведутся работы на набережной у ледокола «Ангара», на островах Юность и Конный, на городском пляже Якоби, в сквере у собора Богоявления.

Напомним, всего до конца года в Иркутске обустроят 13 общественных пространств.

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2017-08-07 12:19:33




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