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Выставка скульптур диких животных открывается в краеведческом музее

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Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 8 августа открывается выставка скульптур диких животных художника Виталия Ополова. Она носит название «Застывшие в скульптуре».

Художник работает в жанре анимализм и использует такие материалы, как скульптурный пластилин, проволока, жесть, акриловые и масляные краски. «Я в меру своих сил воспеваю удивительный мир диких животных. Стараюсь запечатлеть в пластилине его образы, неповторимые особенности. Умение видеть красоту природы делает нас человечнее, мы можем стать свидетелями того, что раньше нам казалось невозможным», - добавил В. Ополов.

Посетители смогут увидеть более 60 экспонатов, среди которых также будут экспонаты из естественно-научного фонда отдела природы - чучело императорского пингвина, гималайского медведя и красного ибиса.

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2017-08-07 17:17:49




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