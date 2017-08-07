Бюджет Ангарского городского округа увеличился более чем на 150 млн рублей

Ангарск. Сибирские новости - Депутаты Думы Ангарского городского округа на внеочередном заседании внесли изменения в бюджет округа. Общий объем доходов бюджета увеличился на 151,436 млн руб. и составил 5,382 млрд руб. Объем расходов бюджета увеличился на аналогичную сумму и составил 5,691 млрд руб. Дефицит бюджета не изменился.



В связи с ростом уровня заработной платы работников сферы образования, согласно Указу президента, субвенция на дошкольное образование увеличилась на 25,979 млн руб., на среднее и общее образование - на 94,81 млн. Чтобы соблюсти установленные параметры на 2017 год, из областного бюджета выделяются дополнительные субвенции. В то же время около 8 млн руб. дополнительно выделены для повышения заработной платы до уровня среднемесячной и работников культуры.



Из областного бюджета на питание детей из малоимущих семей дополнительно выделяется 21,854 млн руб., поскольку стоимость бесплатного питания увеличивается с 15 до 30 руб. в день. Кроме того, на 8,77 млн руб. увеличилась субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.



Соответствующие изменения претерпели 11 муниципальных программ. В бюджете изыскиваются внутренние резервы на обеспечение новых потребностей, которые посчитали первоочередными. Так, объем финансирования по программе «Доступное жилье» уменьшился на 89,18 млн руб, в связи с тем, что капитальный ремонт и перевод помещения в 85 квартале из нежилого в жилое по программе «Новый дом» невозможно осуществить в этом году. Необходимость реализации этой программы будет рассмотрена дополнительно.



На развитие физкультуры и спорта добавлено более 10 млн. руб. В том числе средства пойдут на дополнительные объемы капитального ремонта кровли спортивного зала «Победа» (СДЮСШОР «Ермак»).



Депутаты выделили дополнительные ассигнования в размере почти 2,5 млн руб. на бесплатный проезд граждан пенсионного возраста (мужчин с 60 лет, женщин с 55 лет), не имеющих права на социальную поддержку в виде льготного проезда в соответствии с федеральным и областным законодательством, по садоводческим маршрутам. Причина - увеличение количества пассажиров-льготников на 15%.



Аналогичная ситуация сложилась и с обеспечением льготного проезда школьников от 7 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории Ангарска. Несмотря на то, что стоимость проезда возросла до 20 руб, родители по-прежнему оплачивают только половину. Льготой школьники могут пользоваться в течение учебного года - с сентября по май. Количество льготников данной категории выросло почти на 50%. Депутаты добавили на эти цели более 4 млн руб.



Часть средств перемещена из подпрограммы по градостроительству: деньги направлены на получение экспертизы по корректировке проектно-сметной документации для строительства транспортной развязки улицы Чайковского, Ленинградского и Ангарского проспектов.



МУП «Ангарский трамвай» получил из бюджета субсидию в размере 47,819 млн руб. У предприятия имеется задолженность прошлых лет по налоговым отчислениям, которая мешает развивать предприятие. Депутаты приняли решение помочь МУПу и выделили средства на возмещение затрат, в том числе связанных с тем, что тариф на проезд в трамвае не поднимался и составляет 16 руб. Кроме того, предприятие предоставляет право безлимитного льготного проезда федеральным и региональным льготникам с 16 числа каждого месяца.



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2017-08-07 17:37:19