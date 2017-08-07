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В Нижнеудинске 19-летнюю девушку зарезал на почве ревности ее бывший парень

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Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту смерти 19-летней девушки.

Следствием установлено, что ранним утром 6 августа у одного из городских баров подозреваемый встретил свою бывшую девушку в компании нового молодого человека. Имевшимся при себе ножом злоумышленник нанес потерпевшей на почве ревности несколько ножевых ранений. Девушка была незамедлительно госпитализирована, но спустя сутки она скончалась в реанимации от полученных ранений.

Злоумышленник задержан, им оказался нигде не работающий 27-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-08-07 17:46:11




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