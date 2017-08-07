Ребенок оказался в числе погибших в ДТП на федеральной трассе под Тайшетом

18:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия …

Энергетики устраняют аварии на электросетях в нескольких районах Иркутской области

18:08 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические …

В Нижнеудинске 19-летнюю девушку зарезал на почве ревности ее бывший парень

17:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

Бюджет Ангарского городского округа увеличился более чем на 150 млн рублей

17:37 - Ангарск. Сибирские новости - Депутаты Думы Ангарского городского округа на внеочередном заседании внесли …

Выставка скульптур диких животных открывается в краеведческом музее

17:17 - Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 8 августа открывается …

В Иркутске начался ремонт Иерусалимской лестницы

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к ремонту Иерусалимской лестницы в рамках реализации …

В Братске завершено расследование заказного убийства предпринимателя

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора …

Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному году в Иркутской области завершится до 20 августа

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Приемка детских образовательных учреждений Иркутской области к новому учебному …

Иркутский район станет пилотной территорией региона по организации доступа инвалидов на избирательные участки

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский район определен одной из пилотных территорий региона в реализации …

Жителей Иркутской области и Бурятии приглашают спланировать будущее Байкальского региона

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - С 7 по 10 сентября на берегу пролива Малое Море на Байкале расположится …