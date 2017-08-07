Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 08.08.2017, 04:31
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.84 (+70.84)
10 CNY 89.40 (+89.40)
Информер праздники сегодня

Энергетики устраняют аварии на электросетях в нескольких районах Иркутской области

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» 7 августа обследовали ВЛ-110 кВ «Мамакан - Мусковит» и устранили повреждение, из-за которого накануне без электроэнергии остался весь Мамско-Чуйский район.

Аварийное отключение произошло 6 августа в 22:28 часов. В пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района - поселках Мама, Витимский, Мусковит, Колотовка и Луговский - проживают около 4 тыс. человек. На время отсутствия централизованного электроснабжения в населенных пунктах Мамско-Чуйского района предусмотрено электроснабжение от дизельных электростанций.

Кроме того, без электроэнергии остаются жители поселка Кондратьево Тайшетского района. Там произошло возгорание трансформаторной подстанции, восстановительные работы уже идут, завершить их планируется 8 августа. В поселке проживают 220 человек.

По данным пресс-службы областного правительства, ремонтная бригада ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усольские электрические сети» работает и в поселке Мишелевка Усольского района. Там 6 августа из-за ветра произошло падение трех опор линии электропердачи. В этом же районе без электроснабжения остаются 50 домов (155 жителей) поселка Михайловка.

Ссылки по теме:

2017-08-07 18:08:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!