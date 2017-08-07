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Ребенок оказался в числе погибших в ДТП на федеральной трассе под Тайшетом

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного происшествия с участием грузовика. В результате него погибли два человека, еще двое граждан госпитализированы.

ДТП произошло 7 августа на федеральной трассе Р-258 «Сибирь» в пяти километрах от Тайшета. Около двух часов дня столкнулись автомобиль «Лексус» и грузовик «Вольво». Несовместимые с жизнью травмы получил управлявший внедорожником 58-летний мужчина и находившаяся на заднем сиденье в салоне несовершеннолетняя девочка. Две женщины-пассажирки этой машины госпитализированы.

По данному факту следственными органами ОВД проводится доследственная проверка с целью установления обстоятельств и причин произошедшего лобового столкновения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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2017-08-07 18:23:58




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