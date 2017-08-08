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Люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить загранпаспорта нового поколения на дому

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Иркутск. Сибирские новости - Отделение по организации оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Иркутской области напоминает о возможности участия в программе «Доступная среда».

В рамках программы прием документов на оформление заграничных паспортов нового поколения будет осуществляться в режиме удаленного терминала - на дому. Программа направлена на формирование наиболее комфортных условий и обеспечение равного доступа инвалидов и людей с ограниченными возможностями к услугам, предоставляемым населению.

По всем вопросам, касающимся участия в программе «Доступная среда», необходимо обращаться в отделение по организации оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Иркутской области по телефону (3952) 21-21-12.

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2017-08-08 11:16:53




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