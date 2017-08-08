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В. Шуба: Уход из жизни Людмилы Берлиной — это потеря для всех жителей области

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Иркутск. Сибирские новости - Член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба выразил соболезнование родным и близким экс-председателя Законодательного Собрания Людмилы Берлиной.

«Горькое известие пришло сегодня. Уход из жизни Людмилы Михайловны Берлиной - это не только огромное горе для ее родных и близких. Это потеря для всех жителей области, с которыми и для которых долгие годы трудилась Людмила Михайловна. Мудрость, деликатность, высокая образованность и безупречная человеческая репутация позволили Людмиле Михайловне состояться как в профессиональной, так и в политической деятельности. Все ее решения и поступки были обдуманными, согласованными с собственной совестью и сверенные с чувствами тех, кто отдавал ей свои голоса и доверял судьбы. Мне посчастливилось несколько десятилетий работать рядом с Людмилой Михайловной Берлиной. Знать ее как коллегу, единомышленника, друга. К голосу этого человека прислушивались и в Совете Федерации, где Людмила Берлина несколько лет являлась членом Совета законодателей. Искренне соболезную всем, кто знал Людмилу Михайловну, жил и работал рядом с ней», - говорится в сообщении сенатора.

Напомним, Л. Берлина умерла 8 августа на 63 году жизни после тяжелой болезни.

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2017-08-08 11:19:41




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