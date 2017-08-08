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Региональные отделения четырех партий привлекут к ответственности за отсутствие финансовых отчетов

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Иркутск. Сибирские новости - Избирательная комиссия Иркутской области составила протоколы об административном правонарушении в отношении региональных отделений четырех партий: «Казачья партия России», «Против всех», «Возрождение аграрной России», «Российская партия народного управления». Все они не представили в облизбирком финансовые отчеты за первый квартал 2017 года.

«Материалы на указанные региональные отделения партий будут переданы в суд для привлечения к административной ответственности», - сообщает пресс-служба облизбиркома.

Напомним, максимальная сумма штрафа для нарушителей финансовой дисциплины может составить 100 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года региональное отделение могут оштрафовать на 300 тыс. руб.

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2017-08-08 11:28:23




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