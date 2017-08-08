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Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика

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Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка топливно-энергетических ресурсов в северные районы для прохождения отопительного сезона. Планируемые объемы поступления каменного угля и нефтепродуктов в рамках северного завоза выполнены на 100%. Всего в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории доставлено 97,5 тыс. тонн угля и 127,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

На Восточно-Сибирской магистрали отработана технология завоза угля на предприятия теплоэнергетики. Перевозка этого вида топлива осуществляется ритмично в течение года (включая летний период). Это позволяет обеспечить полную готовность к началу отопительного сезона. Своевременное обеспечение углем предприятий жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле у руководства магистрали.

Впервые в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо доставлено в полном объеме уже в середине лета. «Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса - Восточно-Сибирской железной дороги, Осетровского речного порта, поставщиков топлива», - сообщает пресс-служба ВСЖД.

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2017-08-08 11:33:10




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