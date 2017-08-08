Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 08.08.2017, 16:14
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.84 (+70.84)
10 CNY 89.40 (+89.40)
Информер праздники сегодня

Мэр Ольхонского района предлагает ввести электронную очередь на паром до Ольхона

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев предлагает ввести электронную очередь на паром до острова Ольхон. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время перевозку местных жителей и туристов от населенного пункта Сахюрта до Ольхона осуществляют три парома («Дорожник», «Ольхонские ворота» и выходивший недавно из строя «Семен Батагаев»), пик нагрузок на которые приходится в июле и августе.

По мнению мэра, увеличить число паромов на Малом море невозможно технически. Для этого не приспособлены причальные сооружения, да и просто нецелесообразно: нагрузки на переправу по пассажиропотоку снижаются вместе с летней туристической активностью. «Электронная очередь позволила бы людям подъезжать к парому непосредственно перед отправлением их рейса, на переправе перестал бы скапливаться «караван» машин. Кроме того, заранее зная о пробках на переправе, туристы могли бы выбирать другие места отдыха на побережье», - сказал А. Тыхеев.

По его словам, с антропогенной нагрузкой Ольхон не справляется уже сейчас, а она, по экспертным прогнозам, в ближайшие годы только продолжит расти. «Туристический поток с острова пора переориентировать на другие территории Байкала, в частности, на юг, где более развита транспортная инфраструктура, а также вводить в Иркутской области и Бурятии туристический сбор, который позволил бы нам направлять средства на обустройство местности», - полагает мэр.

Ссылки по теме:

2017-08-08 11:45:17




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!