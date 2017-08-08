В Шелехове 18-летняя девушка подозревается в убийстве отца

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

Дело по иску КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать с начала

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Дело по иску обкома КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать …

«Единая Россия» выражает соболезнования по поводу смерти Людмилы Берлиной

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Коллектив Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» …

Минприроды хочет привлечь Росгвардию к борьбе с браконьерами на Байкале

11:53 - Москва. Сибирские новости - Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность …

Мэр Ольхонского района предлагает ввести электронную очередь на паром до Ольхона

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев предлагает ввести электронную очередь …

Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка топливно-энергетических …

Региональные отделения четырех партий привлекут к ответственности за отсутствие финансовых отчетов

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Избирательная комиссия Иркутской области составила протоколы об административном …

Семья из поселка Усть-Ордынский стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Алексей и Ирина Николаевы из поселка Усть-Ордынский победили во Всероссийском …

В. Шуба: Уход из жизни Людмилы Берлиной — это потеря для всех жителей области

11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба выразил соболезнование …

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить загранпаспорта нового поколения на дому

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Отделение по организации оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России …