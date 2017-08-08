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Минприроды хочет привлечь Росгвардию к борьбе с браконьерами на Байкале

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Москва. Сибирские новости - Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность привлечения сил Росгвардии для борьбы с браконьерами на Байкале. «Важнейшей проблемой на Байкале остается браконьерство. Здесь мы прорабатываем варианты привлечения Росгвардии, чтобы поставить вылов омуля в жесткие контролируемые рамки, чтобы браконьерство на Байкале перестало быть нормой», - заявил глава минприроды Сергей Донской в интервью «Интерфаксу».

По словам министра, популяция омуля на Байкале упала ниже самых опасных отметок, поэтому запрет на его вылов оправдан. «Популяция омуля снизилась ниже самой опасной отметки, и это требует принятия решительных мер.

Заявления минсельхоза и Росрыболовства о прекращении вылова омуля в определенной степени обоснованы, сейчас, действительно, необходим период прекращения добычи рыбы. Но запрет на вылов омуля - это не единственная и не последняя мера. В частности, рыбзаводы должны существенно увеличить выпуск малька», - добавил С. Донской.

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2017-08-08 11:53:24




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