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«Единая Россия» выражает соболезнования по поводу смерти Людмилы Берлиной

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Иркутск. Сибирские новости - Коллектив Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти экс-председателя Законодательного Собрания Людмилы Берлиной.

В сообщении отмечается, что Л. Берлина была уникальным человеком. Мудрый политик, чуткий человек, она в самые сложные времена обеспечивала сохранение баланса в политической и экономической жизни региона. Ее жизнь, яркая, напряженная и настоящая - это пример служения людям, родной Иркутской области. Коллеги, представители всех политических партий высоко ценили ее управленческий и политический опыт, профессионализм в законотворческой деятельности, преданность своему делу. Л. Берлина возглавляла Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в непростое время.

Председатель Законодательного Собрания, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка отметил: «Людмила Михайловна всегда была мощнейшей, неординарной личностью, своей деятельностью она положила начало определяющим законодательным и социальным сдвигам в развитии общественного устройства Иркутской области, и всегда будет являться значимой величиной в истории региона. Уверен, многие поколения сибиряков всегда будут помнить Людмилу Михайловну как видного государственного и общественного деятеля Приангарья, настоящую женщину и политика. Такой она и останется в наших сердцах и памяти».

Руководитель исполкома регионального отделения Светлана Брагина работала под руководством Людмилы Берлиной: «Она была светлым человеком. Стремилась сделать все правильно, безупречно. За все переживала, была человеком честным и никогда не шла на компромисс с собственной совестью. Это невосполнимая потеря для Иркутской области», - сказала С. Брагина.

Напомним, Л. Берлина умерла 8 августа на 63 году жизни после тяжелой болезни.

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2017-08-08 12:00:55




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