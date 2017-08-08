Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 08.08.2017, 16:14
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.84 (+70.84)
10 CNY 89.40 (+89.40)
Информер праздники сегодня

В Шелехове 18-летняя девушка подозревается в убийстве отца

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 18-летней девушки, убившей отца.

Ночью 2 августа в Шелехове студентка 1 курса одного из иркутских колледжей, находясь дома со своим отцом, на почве личных неприязненных отношений битой причинила телесные повреждения и множественные ножевые ранения своему родителю. В результате полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. После чего, злоумышленница вместе со своим знакомым, убедившись, что мужчина мертв, перенесли тело в лесной массив недалеко от дома и закопали его.

В следственный отдел по Шелеховскому району 4 августа соучастник преступления явился с повинной и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Благодаря полученной информации данное преступление следователям удалось раскрыть по горячим следам.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-08-08 12:29:26




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!