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В Иркутском районе откроют горячую линию по вопросам проведения муниципальных выборов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с 11 августа начнет работу "горячая линия" по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов муниципальных образований. На вопросы о выборном процессе всем желающим ответят специалисты администрации и территориальной избирательной комиссии Иркутского района по телефонам: 8 (3952) 718-019, 718-078 и 778-160.

Напомним, муниципальные выборы состоятся в Единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование стартует 6 сентября. На территории района для голосования подготовлено 73 основных и столько же запасных избирательных участков. На каждый из них будет обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями здоровья.

На должности глав населенных пунктов в Иркутском районе претендуют 89 официально зарегистрированных кандидатов. В среднем, на место главы поселения претендуют восемь человек, что является рекордным показателем по сравнению с выборами прошлых лет. На выборы депутатов местных Дум выдвинулось 500 человек, из них 360 официально зарегистрированы.

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2017-08-08 18:11:34




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