Иркутские конники впервые приняли участие во Всероссийской летней Спартакиаде молодёжи
Иркутск. Сибирские новости - Впервые за всю историю конного спорта Иркутской области наши всадники представили регион в конном спорте на VIII Всероссийской летней Спартакиаде молодёжи в Москве.
За Иркутскую область выступала спортсменка Альмира Котельникова на лошади по кличке Заструг (Пивоваровский КСК). Тренируется девушка у Татьяны Нешумовой. В июле этого года Альмира выиграла соревнования Сибирского Федерального округа и таким образом получила квалификацию на Россию.
Всего в Спартакиаде принимали участие 121 всадник в дисциплинах: выездка, конкур, троеборье. По итогам Альмира заняла 15 место среди 30 регионов страны, показав самую высокую результативность среди всех сибирских всадников.
В программу стартов входили соревнования по конкуру на двух маршрутах: высота препятствий до 130 см, второй маршрут в два гита с высотой препятствий до 135 см.
«Выступать среди сильнейших - это уже победа. Впервые иркутские конники приняли участие в соревнованиях высокого всероссийского уровня, где наша всадница и лошадь еще раз убедили всех оппонентов в том, что это одна из самых достойных спортивных пар Сибири в дисциплине конкур. Прогресс конного юношеского спорта Иркутской области был представлен на российском уровне и для меня, как для тренера, это большая радость. Несмотря на то, что в Иркутске в связи с особенностями климата и удаленностью от федерального центра не самые идеальные условия для тренировок, можно и здесь готовить настоящих спортсменов, которые будут конкурентны на уровне страны. Колоссальный опыт, уровень сложности маршрутов и их технологичность - все это база для будущих побед!» - поделилась старший тренер Пивоваровского КСК Татьяна Нешумова.
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2017-08-08 18:23:51