В жилые дома Байкальска подана горячая вода

18:52 - Байкальск. Сибирские новости - В жилых домах Байкальска возобновлено горячее водоснабжение. Об этом сообщает …

Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений РАН

18:44 - Москва. Сибирские новости - Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений Российской …

Иркутские конники впервые приняли участие во Всероссийской летней Спартакиаде молодёжи

18:23 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые за всю историю конного спорта Иркутской области наши всадники представили …

В Иркутском районе откроют горячую линию по вопросам проведения муниципальных выборов

18:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с 11 августа начнет работу "горячая линия" …

В Шелехове 18-летняя девушка подозревается в убийстве отца

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

Дело по иску КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать с начала

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Дело по иску обкома КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать …

«Единая Россия» выражает соболезнования по поводу смерти Людмилы Берлиной

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Коллектив Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» …

Минприроды хочет привлечь Росгвардию к борьбе с браконьерами на Байкале

11:53 - Москва. Сибирские новости - Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность …

Мэр Ольхонского района предлагает ввести электронную очередь на паром до Ольхона

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев предлагает ввести электронную очередь …

Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка топливно-энергетических …