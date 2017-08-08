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Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений РАН

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Москва. Сибирские новости - Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений Российской академии наук. Проект изменений в распоряжение правительства РФ об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера направлен на согласование главам Республики Бурятия и Иркутской области.

«Предлагаемые изменения позволят установить границы водоохраной зоны с учетом научно-обоснованного подхода к определению ее ширины с использованием ландшафтно-гидрологического метода и технологии ландшафтного планирования территории, предложенного Институтом географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

Как отметил глава минприроды Сергей Донской, новая граница водоохранной зоны озера Байкал позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности. При этом внесение изменений не повлечет и снижения режима охраны озера в силу жестких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкала.

На сегодня площадь действующей водоохранной зоны Байкала составляет 57,2 тыс. кв. км, в границах которой расположено 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит около 540 км дорог без твердого покрытия. В связи с распространением водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры, необходимо скорректировать ее границы. Принятие указанного распоряжения правительства РФ позволит обеспечить устранение сложностей, связанных с движением транспортных средств, размещением кладбищ и мест размещения твердых коммунальных отходов.

Напомним, научно обоснованный вариант изменения границ водоохранной зоны Байкала, предложенный Институтом географии им. Сочавы СО РАН, обсуждался в минприроды РФ ровно год назад.

Тогда же правительствам Иркутской области и Республики Бурятия были даны поручения проработать вопрос о возможном влиянии установленного водоохранного режима на социально-экономическое развитие прибрежных территорий.

По мнению руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергея Апановича, научно обоснованный подход к установлению водоохранной зоны является наиболее эффективным с точки зрения выполнения природоохранных задач и, в то же время, позволит избежать лишних конфликтов природопользования.

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2017-08-08 18:44:47




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