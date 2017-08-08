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В жилые дома Байкальска подана горячая вода
18:52 - Байкальск. Сибирские новости - В жилых домах Байкальска возобновлено горячее водоснабжение. Об этом сообщает …
Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений РАН
18:44 - Москва. Сибирские новости - Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют на основе предложений Российской …
Иркутские конники впервые приняли участие во Всероссийской летней Спартакиаде молодёжи
18:23 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые за всю историю конного спорта Иркутской области наши всадники представили …
В Иркутском районе откроют горячую линию по вопросам проведения муниципальных выборов
18:11 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с 11 августа начнет работу "горячая линия" …
В Шелехове 18-летняя девушка подозревается в убийстве отца
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …
Дело по иску КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать с начала
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Дело по иску обкома КПРФ к Законодательному Собранию будут рассматривать …
«Единая Россия» выражает соболезнования по поводу смерти Людмилы Берлиной
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Коллектив Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» …
Минприроды хочет привлечь Росгвардию к борьбе с браконьерами на Байкале
11:53 - Москва. Сибирские новости - Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает возможность …
Мэр Ольхонского района предлагает ввести электронную очередь на паром до Ольхона
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев предлагает ввести электронную очередь …
Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка топливно-энергетических …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных районах, днём в северо-западных, центральных, верхнеленских, южных районах местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным интернет-рекрутмента HeadHunter в Иркутске 29% вакансий для специалистов без опыта работы.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,79 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с данными на начало текущего года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии жительницы Бурятии Аюны Ангуровой и других абонентов Tele2 появились в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает сеть 4G-кинотеатров под открытым небом. До середины сентября жители Иркутска. Усолье-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска смогут бесплатно смотреть фильмы на LTE-скоростях Tele2.