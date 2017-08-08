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В жилые дома Байкальска подана горячая вода

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Байкальск. Сибирские новости - В жилых домах Байкальска возобновлено горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В населенный пункт поступили 1,5 тыс. тонн угля, выделенные городу из аварийно-технического запаса Иркутской области.

В 2017 году Байкальск получил субсидию из областного бюджета на сумму около 54 млн руб., для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения. Еще около 3 млн руб. запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения города.

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2017-08-08 18:52:15




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