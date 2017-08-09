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День рождения ледокола «Ангара» отметят 12 августа

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Праздничный концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара» состоится 12 августа. Концерт пройдет на палубе корабля. Вход на ледокол с 16:00 свободный. Концерт можно увидеть как с корабля, так и с берега.

Для зрителей выступят группы «Ледокол», «Мост», гитарист Олег Глинский, автор-исполнитель Евгений Куменко, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина 2017 года Дмитрий Барышников и другие исполнители. Артисты исполнят песни собственного сочинения, из бардовского репертуара, хиты советской эстрады 70 - 80-х годов и классические композиции.

Ледокол «Ангара» является одним из первых ледоколов в мире и старейшим из сохранившихся судов этого типа. Изготовлен на стапелях верфей «Сэр В. Г. Армстронг, Витворт и К°» (Англия), спущен на воду со стапели верфи в селе Лиственичное 7 августа 1900 года (25 июля по старому стилю). Опосредованно является героем Русско-Японской войны 1904 - 1905 годов.

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2017-08-09 07:56:05




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