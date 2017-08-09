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Парковка на участке улицы Ширямова в Иркутске будет запрещена с 22 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Парковка в районе здания по улице Ширямова №10А в Иркутске будет запрещена с 22 августа. На этом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

По информации пресс-службы мэрии, данное решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения города Иркутска в связи с обращением местных жителей.

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2017-08-09 08:05:20




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